У Києві штормове попередження. Очікується сильний вітер
Фото: вітер (Dan Kitwood/Getty Images)
У Києві у найближчу годину очікуються сильні пориви вітру. Вітряна погода утримається до закінчення доби.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Киян попереджають, що у столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів на секунду. У місті оголошено жовтий рівень небезпечності.
КМДА порадила мешканцям Києва під час сильного вітру дотримуватися наступних рекомендацій:
- щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У разі падіння дерев чи травмування людей в результаті негоди киян закликають звертатися у рятувальні служби.
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували температурні гойдалки та сонячну погоду. Температура коливатиметься від +8 вдень до -10 вночі.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня. В країну повертається зима, більшість областей засипатиме снігом.