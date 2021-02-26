В Умані впала з 4-го поверху маленька дитина: спускалася з вікна на простирадлах

В Умані 25 лютого з вікна четвертого поверху випав 12-річний хлопчик. Дитина спускалася на саморобній мотузці з простирадел.

Про це повідомила прессекретар КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" Ірина Назарок Facebook.

Про падіння дитини диспетчеру екстреної служби повідомив очевидець.

"Як розповів медикам сам хлопчик, він знаходився вдома з 6-річною дитиною. Батьки були на роботі й вхідні двері були зачинені. Тому підліток, зв'язавши разом простирадла і спустивши їх з вікна 4-го поверху, вирішив таким чином потрапити на вулицю. Але під час спуску він зірвався разом з простирадлами", — розповіла Ірина Назарок.

Медики оглянули хлопчика і доставили його в Уманську міську лікарню. Лікарі оглянули підлітка і діагностували у нього перелом гомілки.

Більше подробиць про інцидент поки не повідомляється.