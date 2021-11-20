У Києві через штормовий вітер почався деревопад: розбиті автівки в різних районах (відео)

В Києві сьогоднішній штормовий вітер вже "наламав дров", і в результаті потужних поривів в різних районах столиці були пошкоджені автомобілі через дерева, що впали. Про постраждалих людей, на щастя, даних немає.

Так, один з інцидентів стався в Святошинському районі на житловому масиві Новобіличі, де величезне дерево не витримало "вітрюгану" і обвалилося на припаркований легковик Ford, майже повністю "поховавши" транспорт під своїми гілками.

У момент падіння людей поруч не було, тому обійшлося без травмованих. Сталося це на вулиці Генерала Наумова між 23 і 25 номерами будинків.

Відео: у Києві велике дерево звалилося від поривів вітру на авто

Також повідомляється, що в Голосіївському районі, де пролягає Столичне шосе, на вулиці Генерала Матикіна, 16 на мікроавтобус, що стояв біля житлового будинку, теж впало дерево.

""Комічність" ситуації в тому, що тільки вчора люди просили комісію з аварійних дерев обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що вони простоять ще років 10..." - йдеться в публікації.

Очевидно, що стихія не дослухалася доводів комунальників....

Відео: аварійне дерево обвалилося на авто в Києві, не витримавши вітру

Ще один "деревопад" зафіксований на виїзді з Києва - на повороті з Водогону в бік столиці чергове аварійне дерево впало на BMW.

В результаті були пошкоджені не тільки авто, але і дроти.

Відео: вітер повалив дерево і пошкодив ЛЕП при в'їзді до Києва

Зазначимо, що за даними Головного управління ДСНС в Києві, 20 листопада сила вітру сягає 24 метрів на секунду.