У Києві оголосили штормове попередження через сильний вітер
Фото: рятівники випустили попередження про пориви вітру в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві оголосило штормове попередження. У столиці сьогодні очікується вітер до 24 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію у Facebook.
"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6 градусів тепла.