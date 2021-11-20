В Киеве из-за штормового ветра начался деревопад: разбиты авто в разных районах (видео)

В Киеве сегодняшний штормовой ветер уже "наломал дров", и в результате мощных порывов в разных районах столицы были повреждены автомобили из-за упавших деревьев. О пострадавших людях, к счастью, данных нет.

Так, один из инцидентов произошел в Святошинском районе на жилмассиве Новобеличи, где огромное дерево не выдержало "ветругана" и обвалилось на припаркованную легковушку Ford, почти полностью "похоронив" транспорт под своими ветвями.

В момент падения людей рядом не было, поэтому обошлось без травмированных. Произошло этом на улице Генерала Наумова между 23 и 25 номерами домов.

Видео: в Киеве большое дерево свалилось от порывов ветра на авто

Также сообщается, что в Голосеевском районе, где пролегает Столичное шоссе, на улице Генерала Матыкина, 16 на стоящий возле жилого дома микроавтобус тоже упало дерево.

""Комичность" ситуации в том, что только вчера люди просили комиссию по аварийным деревьям обследовать это дерево, но те отказались, сказав, что они простоят еще лет 10…" - говорится в публикации.

Очевидно, что стихия не прислушалась к доводам коммунальщиков....

Видео: аварийное дерево обвалилось на авто в Киеве, не выдержав ветра

Еще один "деревопад" зафиксирован на выезде из Киева - на повороте из Водогона в сторону столицы очередное аварийное дерево упало на BMW.

В результате были повреждены не только авто, но и провода.

Видео: ветер повалил дерево и повредил ЛЭП при въезде в Киев

Отметим, что по данным Главного управления ГСЧС в Киеве, 20 ноября сила ветра достигает 24 метров в секунду.