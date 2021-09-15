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Переможці учнівських олімпіад отримають 100 тисяч гривень вже в цьому році

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Середа 15 вересня 2021 15:44
Переможці учнівських олімпіад отримають 100 тисяч гривень вже в цьому році Фото: учні отримають стипендії 100 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Переможці цьогорічних міжнародних учнівських олімпіад отримають стипендії в розмірі 100 тисяч гривень. Сьогодні уряд підтримав відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОН Сергія Шкарлета.

Премії президента України у розмірі 100 тисяч гривень отримають переможці олімпіад з таких предметів:

  • математики,
  • фізики,
  • інформатики,
  • хімії.

Крім того, учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами виплатять стипендії протягом року (щомісяця по 10 тисяч гривень).

"Сьогодні уряд підтримав відповідний Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, та вніс зміни до деяких постанов Кабміну. Відтепер стипендії та премії призначатимуться щороку за результатами участі в ЗНО та міжнародних олімпіадах", - повідомив міністр.

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