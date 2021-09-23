У Києві школярі отримуватимуть стипендію: хто може розраховувати на виплати
У Києві 100 обдарованих дітей отримуватимуть у цьому навчальному році стипендію від Київської міської ради у розмірі 1 тис.грн щомісяця.
Про це йдеться на офіційному порталі Києва.
Як зазначається, відповідне рішення прийняли сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради. За нього проголосували 86 депутатів.
Хто отримуватиме стипендію
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, серед стипендіатів – діти, які мають високі досягнення в навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад, конкурсів та інтелектуальних турнірів.
"Наші діти – наше майбутнє, тому ми й далі сприятимемо розвитку освітньої галузі та всіляко підтримуватимемо талановиту молодь міста", – зазначив він.
Як відомо, стипендії Київської міської ради щороку традиційно призначають із 2012 року. Раніше стипендія становила 300 гривень, проте з часом її розмір зріс до 1000 гривень.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виростуть стипендії та назвали, скільки отримуватимуть студенти. Зокрема, підвищення торкнеться не тільки тих, хто навчається в закладах вищої освіти, а й студентів ПТУ.
Раніше ми повідомляли, що переможці учнівських олімпіад отримають 100 тисяч гривень вже в цьому році. Гроші отримають переможці олімпіад з чотирьох предметів.