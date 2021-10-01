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У Києві школяр розбризкав на перерві невідому суміш: 12 учням стало зле

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:35
У Києві школяр розбризкав на перерві невідому суміш: 12 учням стало зле Школяр розбризкав невідому речовину в школі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві четвертокласник приніс у школу невідому суміш та розбризкав на перерві. Як наслідок, 12 учням стало зле. Зокрема, вони скаржилися на головний біль та нудоту.

Про це пише ТСН.

Так, дирекція школи терміново вивела клас на вулицю, викликали швидку, рятувальників та поліцію.

Що розбризкав учень

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі.

Також ми писали, що у Львівській області більше половини шкіл перейшли на дистанційне навчання.

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