У Києві школяр розбризкав на перерві невідому суміш: 12 учням стало зле

Так, дирекція школи терміново вивела клас на вулицю, викликали швидку, рятувальників та поліцію.

Через деякий час з'ясувалось, що це була бомбочка для розіграшів. У її складі - сірководень, сода та лимонна кислота. Така суміш не становить небезпеки для здоров'я.

Медики оглянули дітей, але шпиталізації вони не потребували, особливо після того, як подихали свіжим повітрям надворі.

Однак, рятувальники взяли проби повітря у приміщенні й вони були в нормі.

Що буде за витівку учня

Батькам четвертокласника все одно доведеться навідатися до поліції, хоч директорка школи заявила, що вона на учня зла не тримає.

За словами директора школи, це дитячі пустощі і ця бомбочка є у вільному продажі.

"Як такий, сюрприз не дуже приємний. Давид дуже здібний хлопчик і таким чином він досліджував світ", - каже директорка.