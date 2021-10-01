У Києві школяр розбризкав на перерві невідому суміш: 12 учням стало зле
Школяр розбризкав невідому речовину в школі (колаж РБК-Україна)
У Києві четвертокласник приніс у школу невідому суміш та розбризкав на перерві. Як наслідок, 12 учням стало зле. Зокрема, вони скаржилися на головний біль та нудоту.
Про це пише ТСН.
Так, дирекція школи терміново вивела клас на вулицю, викликали швидку, рятувальників та поліцію.
Що розбризкав учень
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