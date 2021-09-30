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У Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі

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Четвер 30 вересня 2021 10:49
У Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі Фото: директора школи судитимуть за неповідомлення про булінг (Getty Images)
Автор: Инна Собора

На Кам'янець-Подільському районі поліцейські склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра, який вчиняв систематичне цькування свого однокласника.

Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції.

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор.

Одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу) та направлено до суду для подальшого прийняття рішення.

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Хмельницкая область школа
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