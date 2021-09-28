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У Львівській області більше половини шкіл перейшли на дистанційне навчання

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Вівторок 28 вересня 2021 08:19
У Львівській області більше половини шкіл перейшли на дистанційне навчання Фото: більше половини шкіл Львівської області навчаються дистанційно (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У Львівській області лише 42% шкіл можуть працювати очно. Решта шкіл не вакцинували 80% співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Школи, де не вакцинована достатня кількість персоналу, відповідно до постанови Кабміну, мають працювати в дистанційному режимі.

Директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска повідомив, що в області також буде працювати комісія, яка перевірятиме якість дистанційного навчання.

"Комісія приходить в школу для того, щоб подивитися, чи є дистанційне навчання. Достатньо зайти на ті комп’ютери, які є в школі. Перше, якщо є платформа для дистанційного навчання, то можна тоді далі досліджувати, наскільки вона якісна. Якщо нема платформи для дистанційного навчання, значить там дистанційного навчання нема", - сказав Паска.

Він додав, що навчання в зумі чи месенджерах на кшталт вайберу чи вотсапу не може бути якісним.

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Львовская область школа Вакцинація
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