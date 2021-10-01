В Киеве школьник разбрызгал на перемене неизвестную смесь: 12 ученикам стало плохо

Так, дирекция школы срочно вывела класс на улицу, вызвали скорую, спасателей и полицию.

Через некоторое время выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей. В ее составе - сероводород, сода и лимонная кислота. Такая смесь не представляет опасности для здоровья.

Медики осмотрели детей, но в госпитализации они не нуждались, особенно после того, как подышали свежим воздухом на улице.

Однако, спасатели взяли пробы воздуха в помещении и они были в норме.

Что будет за выходку ученика

Родителям четвероклассника все равно придется наведаться в полицию, хоть директор школы заявила, что она на ученика зла не держит.

По словам директора школы, это детские шалости и эта бомбочка есть в свободной продаже.

"Как таковой, сюрприз не очень приятный. Давид очень способный мальчик и таким образом он исследовал мир", - говорит директор.