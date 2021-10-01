В Киеве школьник разбрызгал на перемене неизвестную смесь: 12 ученикам стало плохо
Школьник разбрызгал неизвестное вещество в школе (коллаж РБК-Украина)
В Киеве четвероклассник принес в школу неизвестную смесь и разбрызгал на перемене. Как следствие, 12 ученикам стало плохо. В частности, они жаловались на головную боль и тошноту.
Об этом пишет ТСН.
Так, дирекция школы срочно вывела класс на улицу, вызвали скорую, спасателей и полицию.
Что разбрызгал ученик
Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе.
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