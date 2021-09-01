У Києві батьків допустять на заняття з дітьми в школи і садки: кого саме

У київських закладах освіти запровадять супровід під час інклюзивного навчання школярів. Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні Київради.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, рішення підтримали 99 депутатів.

Коли необхідний супровід

Як розповіла депутат Київської міської ради, секретарки Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Богдана Тимощук, під час інклюзивного навчання супровід є базовою соціальною послугою.

Окрім того, столичні інклюзивні школи та дитячі садки відвідують понад 160 дітей з особливими освітніми потребами, яким необхідна послуга супроводу.

Хто може супроводжувати учня

За словами Тимощук, у школах збільшується кількість учнів з особливими освітніми потребами, які потребують супроводу під час навчання.

Зокрема, у 2019 році був прийнятий Закон України "Про соціальні послуги". Відповідна послуга здійснюється асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою за умови проходження спеціальної підготовки.

Рішення допоможе забезпечити для всіх рівнів можливості щодо налагодження соціальних зв’язків та брати участь в основних сферах життя і діяльності школи, готуючи себе до повноцінного майбутнього у суспільстві, каже депутат.