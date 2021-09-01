В Киеве родителей допустят на занятия с детьми в школы и садики: кого именно

В киевских учебных заведениях введут сопровождение во время инклюзивного обучения школьников. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании Киевсовета.

Так, решение поддержали 99 депутатов.

Когда необходимо сопровождение

Как рассказала депутат Киевского городского совета, секретаря Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Богдана Тимощук, во время инклюзивного обучения сопровождение является базовой социальной услугой.

Кроме того, столичные инклюзивные школы и детские сады посещают более 160 детей с особыми образовательными потребностями, которым необходима услуга сопровождения.

Кто может сопровождать ученика

По словам Тимощук, в школах увеличивается количество учеников с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в сопровождении во время обучения.

В частности, в 2019 году был принят Закон Украины "О социальных услугах". Соответствующая услуга осуществляется ассистентом ученика - социальным рабочим, одним из родителей ученика или уполномоченным ими лицом при условии прохождения специальной подготовки.

Решение поможет обеспечить для всех уровней возможности по налаживанию социальных связей и участвовать в основных сферах жизни и деятельности школы, готовя себя к полноценной будущего в обществе, говорит депутат.