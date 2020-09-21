У Києві різко зросла забрудненість повітря: де небезпечно дихати

У Києві зріс рівень забрудненості повітря (колаж: РБК-Україна)

У деяких районах Києва зашкалює рівень шкідливих речовин у повітрі

У Києві різко підвищився рівень забрудненості повітря в понеділок, 21 вересня. Судячи за новими картами з датчиків повітря, найкритичніша ситуація на Лівому березі столиці.

Карти забруднень SaveEcoBot показують, що при нормі "індексу якості повітря від 0 до 50 пунктів на Харківському масиві - 156-164 пунктів, на Позняках 167-200.

Але найкритичніша ситуація на Осокорках - тут рівень забруднення 169-341 пункт.

Ситуація трохи краще на Троєщині, там датчики фіксують 112-135 пунктів при нормі 0-50.

А ось на Правому березі найбільше "зелених" датчиків найбільше. Вони говорять про те, що повітря в столиці в межах норми.

Рівень забрудненості повітря в Києві (фото: saveecobot.com)

Такий рівень забруднення може бути пов'язаний з пожежею на звалищі в Дарницькому районі столиці. У ДСНС розповіли, що площа загоряння на Ревуцького, 41 становила 5000 метрів квадратних.

Пожежа в Києві на звалищі (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Рятувальники просять не виходити на вулицю без потреби і не відчиняти вікна. Також вимкнути кондиціонери і частіше робити вологе прибирання.

Вид з вікна на Харківському масиві (фото: Telegram KievNews)

Раніше ми писали, що вчені названі головні джерела забруднення в квартирі. З'ясувалося, що повітря там може бути в три рази брудніше, ніж на вулиці.

Також повідомлялося, що в Миколаєві сталася екологічна катастрофа на лимані.