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Названі головні джерела забруднення в квартирі: в три рази вище, ніж на вулиці

Субота 12 вересня 2020 11:59
Названі головні джерела забруднення в квартирі: в три рази вище, ніж на вулиці
Де в квартирі найбрудніше (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені назвали головні джерела брудного повітря у вашій квартирі

Вчені заявили, що рівень забрудненості повітря у квартирі може бути в три рази вище, ніж на відкритому повітрі. І головними причинами того є приготування їжі та прибирання.

А за останні місяці цей показник зріс через карантин, адже люди більше часу стали проводити в чотирьох стінах. Про це пише 24 канал з посиланням на дослідження вчених.

Чому готування їжі забруднює повітря

В процесі приготування їжі виділяються небезпечні для здоров'я токсичні речовини PM2,5.

Хіміки кажуть, що під час готування вечері рівень речовини може перевищити її зміст на вулицях Делі. А, як відомо, столиця Індії - одне з найбрудніших міст у світі.

Що не так з прибиранням

Під час прибирання у квартирі в повітря потрапляють небезпечні летючі органічні сполуки (ЛОС), які виділяє побутова хімія.

Джерелами ЛОС можуть бути також гель для душу, освіжувач повітря, клей, чорнило, фарба, герметик, деревина і будматеріали.

А оскільки ми проводимо в приміщенні більшу частину часу, то дихаємо небезпечними токсичними речовинами. Фахівці радять більше уваги приділяти прогулянкам на відкритому повітрі - найкраще в зеленій зоні.

У чому небезпека брудного повітря квартири

Погана якість повітря в приміщенні пов'язана з цілим рядом захворювань, включаючи астму, пневмонію, рак легенів, хронічну обструктивну хворобу легенів і серцево-судинні захворювання.

У ВООЗ підрахували, що близько 3,8 мільйона осіб на рік помирають від впливу забруднення атмосферного повітря в домашніх умовах.

Раніше ми писали, що у Миколаєві сталася екологічна катастрофа на лимані.

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