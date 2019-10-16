"Влада" Криму відбирає землі у місцевих жителів і руйнує їх будинки (відео)

У Криму у людей відбирають землю і руйнують будинки (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Криму страждають через дії окупаційної "влади"

В анексованому Криму у місцевих жителів відбирають землі, оскільки на їх місці будують трасу "Таврида". При цьому автомагістраль проходить через весь півострів. Про це йдеться в сюжеті "Крим. Реалії".

Під Сімферополем в селі Донське у Сергія Лаврова забрали 1 гектар землі. При цьому спочатку йому обіцяли дати за землю її ринкову вартість. На той час його земля оцінювалася в 11 тисяч доларів.

Він пописав всі необхідні папери, почалося будівництво траси, але в підсумку йому пропонують заплатити за землю максимум 2 тисячі доларів. Чоловік дуже обурений таким станом справ.

В Криму у людей відбирають землю і руйнують будинки (відео: YouTube/Крим. Реалії)

Крім того, біля його ділянки поставили опори лінії електропередачі. Електропроводи тепер проходять через всю ділянку і тепер його родючий грунт зіпсований.

"Подивіться біла земля. На вапні нічого не росте", - нарікає кримчанин.

Така ситуація спостерігається і у сусідньому селі. Колишній дільничний отримав від батька у спадок ділянку. Сергій не погоджувався на вилучення землі, але її все одно почали забудовувати.

"Звикли, що народ бидло. Думають ми у них заберемо, а вони будуть мовчати в ганчірочку. Взагалі з юридичної точки зору це грабіж", - заявив Сергій.

Кримчани розповідають, що їх обдурили, гроші не заплатили, а трасу на їх ділянках будують вже три роки. В розпач люди перекривають дорогу будівельній техніці.

Також у сюжеті є історія про сім'ю, яка постраждала від будівництва під час Олімпійських ігор в Сочі. Людей просто виселили з їх великого будинку, щоб потім зруйнувати його і побудувати олімпійський парк.

Землю у моря забрали без компенсації, натомість пообіцяли дати іншу ділянку, але так і не дали. Сім'ю поселили в пансіонат, який був тимчасовим притулком для олімпійських переселенців. Але суд постановив виселити їх. При цьому кілька років тому в пансіонаті відключили світло і воду.