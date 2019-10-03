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У Дніпрі затримали рейдерів, які захопили нерухомості на 23 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 15:40
У Дніпрі затримали рейдерів, які захопили нерухомості на 23 млн гривень
Фото: затримання підозрюваної (mvs.gov.ua)

Злочинне угруповання діяло на території міста Дніпра

Правоохоронці затримали жінку і її спільника, які незаконним шляхом привласнили три об'єкта нерухомості в Дніпрі на загальну суму понад 23 мільйони гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці встановили, що 32-річна зловмисниця мала доступ до державних реєстрів. З 2017 року поліцейські почали документувати злочинні дії жінки і її спільника щодо захвту чужої нерухомості.

"За цей час вони незаконно привласнили нежитлове приміщення на вул. Соборній у Дніпрі, вартість якого складає 22 млн гривень. За продаж приватного будинку підозрювана отримала 20 тис. доларів. У цьому ж році жінка привласнила і продала за 20 тис. доларів квартиру на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала зловмисників і повідомила їм про підозру у злочині, передбаченому ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (пособництво в придбанні права на майно та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у вересні в Київській області СБУ викрила групу державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві. В результаті злочинних дій державі заподіяно збитків на суму понад 5,5 млн гривень

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