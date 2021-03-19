У Києві розшукують зниклого підлітка: прикмети і фото дівчинки
У Києві поліція шукає 15-річну Катерину Головко, яка пішла з дому 18 березня і дотепер про неї нічого не відомо.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Розшукується Головко Катерина Євгенівна, 2006 року народження, яка 18.03.2021 пішла з дому та по теперішній час не повернулася", - сказано в повідомленні.
Відзначимо, що дівчинка зникла в Дніпровському районі столиці.
Прикмети неповнолітньої: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся каштанове до плечей.
Була одягнена: в бежеву куртку, чорні джинси, чорно-білі кросівки.
В поліції просять при отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, телефонувати за номером "102".
У Києві зникла Головко Катерина (фото: facebook.com/KyivOperativ)
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