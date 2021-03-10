ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поїхав до столиці пошуках роботи: в Києві которий тиждень розшукують зниклого чоловіка

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 15:46
Поїхав до столиці пошуках роботи: в Києві которий тиждень розшукують зниклого чоловіка В Києві шукають зниклого без вісти чоловіка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві розшукують зниклого без вісти 36-річного чоловіка, який поїхав до столиці в пошуках роботи ще 19-го січня. Більше ніж місяць потому він перестав виходити на зв'язок.

Фото і прикмети зниклого чоловіка були оприлюднені Пошуково-рятувальною волонтерською асоціацією в Facebook.

Зниклу людину звуть Кушнаренко Андрій Юрійович, він народився 1984 року. Востаннє чоловік зв'язувався з рідними 25 лютого. Після цього дня про його долю нічого невідомо.

"Потрібна допомога у розповсюдженні інформації. Репост, будь ласка! Кушнаренко Андрій Юрійович, 1984 р. н. Поїхав до Києва в пошуках роботи 19 січня. Востаннє зв'язок був 25 лютого, після цього на зв'язок не виходив", - говориться в повідомленні.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст 185 сантиметрів, худорлявої тілобудови. Має особливості зовнішності: носить окуляри прямокутної форми з золотистою оправою, на лівій груднині татуювання - група крові. Також має ледве помітний рубець під лівим оком та на переніссі.

Поїхав до столиці пошуках роботи: в Києві которий тиждень розшукують зниклого чоловіка

Зниклий Андрій Кушнаренко (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Інформацію щодо можливого місцезнаходження чоловіка просять повідомляти за телефонами: +38 (068) 127-53-81 або 102.

Поїхав до столиці пошуках роботи: в Києві которий тиждень розшукують зниклого чоловіка

Андрій Кушнаренко поїхав до Києва і зник без вісти (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Нагадаємо, що в липні 2020-го в столиці сталося гучне зникнення волонтера Олексія Кучапіна, який багато років поспіль допомагав знедоленим і бідним. Згодом чоловіка знайшли мертвим в одній з квартир Києва. Попри спроби його друзів довести версію вбивства, поліція наполягала на тому, що чоловік помер природною смертю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Помогите найти
LITE
Свято 10 березня і важливі заборони: що потрібно зробити в цей день, у кого іменини
Свято 10 березня і важливі заборони: що потрібно зробити в цей день, у кого іменини