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В Киеве разыскивают пропавшего подростка: приметы и фото девочки

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 08:34
В Киеве разыскивают пропавшего подростка: приметы и фото девочки В Киеве ищут 15-летнюю девочку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве полиция ищет 15-летнюю Екатерину Головко, которая ушла из дома 18 марта и до сих пор о ней ничего не известно.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Разыскивается Головко Екатерина Евгеньевна, 2006 года рождения, которая 18.03.2021 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - сказано в сообщении.

Отметим, что девочка пропала в Днепровском районе столицы.

Приметы несовершеннолетней: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч.

Была одета: в бежевую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки.

В полиции просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру "102".

В Киеве разыскивают пропавшего подростка: приметы и фото девочкиВ Киеве пропала Головко Екатерина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Киеве разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину, который уехал в столицу в поисках работы еще 19-го января.

Также мы писали, что в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Александра Яценко, 2005 года рождения.

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