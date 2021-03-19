В Киеве разыскивают пропавшего подростка: приметы и фото девочки

В Киеве полиция ищет 15-летнюю Екатерину Головко, которая ушла из дома 18 марта и до сих пор о ней ничего не известно.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Разыскивается Головко Екатерина Евгеньевна, 2006 года рождения, которая 18.03.2021 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - сказано в сообщении.

Отметим, что девочка пропала в Днепровском районе столицы.

Приметы несовершеннолетней: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч.

Была одета: в бежевую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки.

В полиции просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру "102".

В Киеве пропала Головко Екатерина (фото: facebook.com/KyivOperativ)