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У Києві зникла дівчинка-підліток: фото і прикмети дитини

Київ, Четвер 04 лютого 2021 09:21
У Києві зникла дівчинка-підліток: фото і прикмети дитини
У Києві зникла неповнолітня дівчинка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві зникла неповнолітня дівчина. Олександра Яценко, 2005 року народження, вона пішла з дому 3 лютого і дотепер про її місцезнаходження нічого не відомо.

Про це повідомляє Деснянське управління ГУ Нацполіції в Києві в Facebook.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 15-16 років, зріст 156-158 см, середньої статури, волосся фарбоване темно-шоколадного кольору за плечі, очі темно-зелені.

На дівчинці була чорна куртка, чорні штани з білими смужками і чорні кросівки.

"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві зникла дівчинка-підліток: фото і прикмети дитини

У Києві зникла Олександра Яценко (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Як ми раніше писали, у Львові поліція розшукала 14-річну дівчинку, яка зникла ще на початку грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах хлопець ледь не помер від голоду на очах у батьків.

А також розповідали про те, що на Донбасі на вибуховому предметі підірвався підліток.

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