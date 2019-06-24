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У Києві зруйнували меморіал Небесної сотні: ким виявився вандал

STYLERЖиття    24.06.2019 - 15:49
У Києві зруйнували меморіал Небесної сотні: ким виявився вандал
У Києві зруйнували меморіал Сергію Нігояну (Колаж РБК-Україна)

Вандал зруйнував меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігояну

У Києві, на вулиці Грушевського, розгромили меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігояну. Інцидент стався в ніч з 23 на 24 червня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор організації "С14" Сергій Мазур.

Він повідомив, що невідомий чоловік розбив лампадки, розірвав прапори і розкидав квіти.

"Меморіал героя Небесної сотні Сергія Нігояна розбитий. Розбиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка. Вандала вже затримали. Як не дивно, ним виявився прихильник Росії. Ним займається поліція. Принесіть сьогодні туди свіжі квіти і лампадки. Це біля Парламентської бібліотеки на Грушевського", - написав Мазур.

У Києві зруйнували меморіал Небесної сотні: ким виявився вандал

Вандал зруйнував меморіал Сергію Нігояну (facebook.com/serj.mazur)

Пізніше з'ясувалося, що вандал, який зруйнував меморіал – це психічно хвора людина. Про це повідомила спікер Національної поліції Києва Яна Неруш у коментарі для УН.

"Це подія сталася в неділю ввечері близько 20:00. Чоловік у явно неадекватному стані пошкодив цей меморіал, зокрема, розкидав квіти... Він був затриманий співробітниками полку поліції особливого призначення", - розповіла Неруш.

У Києві зруйнували меморіал Небесної сотні: ким виявився вандал

Чоловік зруйнував меморіал герою Небесної сотні (facebook.com/serj.mazur)

Вона додала, що на даний момент очікується рішення лікарів психоневрологічного диспансеру. Якщо чоловік буде визнаний адекватним, то йому буде повідомлено про підозру і буде відкрито кримінальне провадження. Вандала доставили в психоневрологічний диспансер для обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові місцеві жителі влаштували пляж на території військових поховань "Марсове поле" біля Личаківського кладовища.

А також розповідали про те, що Алея Героїв Небесної сотні в Києві може втратити статус меморіалу.

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