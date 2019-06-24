В Киеве разрушили мемориал Небесной сотни: кем оказался вандал

В Киеве разрушили мемориал Сергею Нигояну (Коллаж РБК-Украина)

Вандал разрушил мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну

В Киеве, на улице Грушевского, разгромили мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Инцидент произошел в ночь, с 23 на 24 июня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор организации "С14" Сергей Мазур.

Он сообщил, что неизвестный мужчина разбил лампадки, разорвал флаги и разбросал цветы.

"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, им оказался сторонник России. Им занимается полиция. Принесите сегодня туда свежие цветы и лампадки. Это возле Парламентской библиотеки на Грушевского", - написал Мазур.

Вандал разрушил мемориал Сергею Нигояну (facebook.com/serj.mazur)

Позже выяснилось, что вандал, который разрушил мемориал – это психически больной человек. Об этом сообщила спикер Национальной полиции Киева Яна Неруш в комментарии для УН.

"Это событие произошло в воскресенье вечером около 20:00. Мужчина в явно неадекватном состоянии повредил этот мемориал, в частности, разбросал цветы... Он был задержан сотрудниками полка полиции особого назначении", - рассказала Неруш.

Мужчина разрушил мемориал герою Небесной сотни (facebook.com/serj.mazur)

Она добавила, что на данный момент ожидается решение врачей психоневрологического диспансера. Если мужчина будет признан адекватным, то ему будет сообщено о подозрении и будет открыто уголовное производство. Вандала доставили в психоневрологический диспансер для обследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове местные жители устроили пляж на территории воинских захоронений "Марсово поле" возле Лычаковского кладбища.

А также рассказывали о том, что Аллея Героев Небесной сотни в Киеве может потерять статус мемориала.