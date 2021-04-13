ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві дозволять посидіти в ресторанах і кафе: що зміниться

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 19:42
У Києві дозволять посидіти в ресторанах і кафе: що зміниться Фото: у Києві ресторанам і кафе дозволили встановлювати літні тераси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

З четверга, 15 квітня, у Києві дозволили ресторанам і кафе встановлювати літні тераси. Але приймати клієнтів вони зможуть тільки після того, як будуть зняті карантинні обмеження "червоної" зони.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що після посилення локдауну ресторани і кафе працюють тільки на винос і доставку.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але поки Київ не вийде з "червоної" зони, про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів мови не йде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві не працюють ресторани, кафе, ТРЦ, а також заборонені масові заходи. Крім того, громадський транспорт доступний тільки за спецперепустками. Дитсадки закриті, а школи перейшли на віддалене навчання.

Варто зазначити, що з 15 квітня в Києві починаються дощі. При цьому температура повітря вдень становитиме +13...+15 градусів.

Ми також писали про те, що у метро Києва забули про карантин. Деякі вагони метро виявилися заповнені на 100%. Люди стоять один біля одного, і забувають про соціальну дистанцію, але явної тисняви не спостерігалося. Всі сидячі місця зайняті, дуже багато стоячих пасажирів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ
LITE
Зливи з мокрим снігом і мерзенний холод: в Україну йде різке погіршення погоди
Зливи з мокрим снігом і мерзенний холод: в Україну йде різке погіршення погоди