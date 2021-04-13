У Києві дозволять посидіти в ресторанах і кафе: що зміниться

З четверга, 15 квітня, у Києві дозволили ресторанам і кафе встановлювати літні тераси. Але приймати клієнтів вони зможуть тільки після того, як будуть зняті карантинні обмеження "червоної" зони.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА на своїй сторінці в Facebook .

Зазначимо, що після посилення локдауну ресторани і кафе працюють тільки на винос і доставку.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але поки Київ не вийде з "червоної" зони, про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів мови не йде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві не працюють ресторани, кафе, ТРЦ, а також заборонені масові заходи. Крім того, громадський транспорт доступний тільки за спецперепустками. Дитсадки закриті, а школи перейшли на віддалене навчання.