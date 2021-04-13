ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У метро Києва забули про карантин: що діється в підземці

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 11:59
У метро Києва забули про карантин: що діється в підземці Фото: як працює метро в Києві 13 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 13 квітня деякі вагони метро виявилися заповнені на 100%.

Про це повідомило видання "Страна" у своєму Telegram-каналі.

Кореспондент видання проїхався по червоній гілці метро від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик". Він показав на відео, як виглядає метро на девятий день тотального карантину в Києві.

Судячи з ролика, вагон метро заповнився на 100% ще на станції "Академмістечко". На наступних станціях пасажири ще більше додавалися. Люди стоять один біля одного, але явної тисняви не спостерігалося. Всі сидячі місця зайняті, дуже багато стоячих пасажирів.

Зазначимо, що пасажири в метро забувають про дотримання соціальної дистанції.

В київському метро забули про карантин

Нагадаємо, що з 5 квітня у Києві обмежили роботу громадського транспорту через ситуацію з коронавірусом. Наземний і підземний транспорт ходить, але зайти до нього можна лише за спеціальною перепусткою. Документ перевіряють біля входу в метрополітен.

Як ми повідомляли раніше, в мережі з'явилося відео з пустого київського метро у локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ метро
LITE
Рамадан 2021: найкращі привітання зі святом в прозі, віршах та листівках
Рамадан 2021: найкращі привітання зі святом в прозі, віршах та листівках