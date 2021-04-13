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В Киеве разрешат посидеть в ресторанах и кафе: что изменится

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 19:42
В Киеве разрешат посидеть в ресторанах и кафе: что изменится Фото: в Киеве ресторанам и кафе разрешили устанавливать летние террасы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

С четверга, 15 апреля, в Киеве разрешили ресторанам и кафе устанавливать летние террасы. Но принимать клиентов они смогут только после того, как будут сняты карантинные ограничения "красной" зоны.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на своей странице в Facebook.

Отметим, что после ужесточения локдауна рестораны и кафе работают только навынос и доставку.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны, об открытии летних площадок в работе заведений речи не идет", - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 апреля в Киеве не работают рестораны, кафе, ТРЦ, а также запрещены массовые мероприятия. Кроме того, общественный транспорт доступен только по спецпропускам. Детсады закрыты, а школы перешли на удаленное обучение.

Стоит отметить, что с 15 апреля в Киеве начинаются дожди. При этом температура воздуха днем будет составлять +13…+15 градусов.

Мы также писали о том, что в метро Киева забыли о карантине. Некоторые вагоны метро оказались заполненными на 100%. Люди стоят друг возле друга, и забывают о социальной дистанции, но явной давки не наблюдалось. Все сидячие места заняты, очень много стоячих пассажиров.

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