В Киеве разрешат посидеть в ресторанах и кафе: что изменится

С четверга, 15 апреля, в Киеве разрешили ресторанам и кафе устанавливать летние террасы. Но принимать клиентов они смогут только после того, как будут сняты карантинные ограничения "красной" зоны.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на своей странице в Facebook .

Отметим, что после ужесточения локдауна рестораны и кафе работают только навынос и доставку.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны, об открытии летних площадок в работе заведений речи не идет", - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 апреля в Киеве не работают рестораны, кафе, ТРЦ, а также запрещены массовые мероприятия. Кроме того, общественный транспорт доступен только по спецпропускам. Детсады закрыты, а школы перешли на удаленное обучение.