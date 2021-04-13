До +3 градусів вдень і зливи зі снігом: куди повернеться зимова стихія

Погода в Україні зіпсується в деяких регіонах в найближчі кілька днів. Похолодання з сильним дощем, мокрим снігом і показниками термометрів +3+5 градусів особливо торкнеться західних областей 14-15 квітня, але в цілому з середини тижня в країні почнеться дощовий період.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Тим часом, 13 квітня, дощі прогнозуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій областях. В інших регіонах - сухо. Температура вдень +13+20 (на Львівщині +11+13), вночі - від +3 до +9 градусів.

В Києві сьогодні без опадів, +12+14 градусів вдень, +4+6 градусів вночі.

Скрін: Погода в Україні 13 квітня meteo.gov.ua)

А ось 14 квітня у Львівській, Івано-Франківській, Луцькій областях - сильний дощ з мокрим снігом, температура тут знизиться до +3+5 градусів протягом доби. В інших західних областях сильні дощі, температура +6+12 вдень, вночі +5+8 градусів.

На решті частини країни нас чекає +12+19 вдень і +6+9 - вночі. Менш сильні опади - у Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях.

У Києві в середу +13+15 вдень, вночі +6+8, опади - попередньо - малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 14 квітня (meteo.gov.ua)

15 квітня сильні дощі вже по всій країні, крім крайнього Сходу. На Заході - місцями дощі з мокрим снігом, вдень тут +3+8, вночі - від +3 до +6 градусів. На Сході в четвер +16+18 вдень, +7+9 уночі. Решта території з +9+15, вдень +4+8 вночі.

У Києві - сильний дощ, вдень +13+15, вночі +6+8 градусів.

Скрін: Погода в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)