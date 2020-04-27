У Києві розгорівся скандал з заступником Кличко: кидався на "копів" з кулаками

У Києві розгорівся скандал із заступником мера Віталія Кличка Володимиром Слончаком. Увечері 26 квітня патрульні зупинили автомобіль, в якому перебував чиновник. На вулиці Льва Толстого "копи" пригальмували Mercedes, в якому були вимкнені фари.

У авто перебувала Людмила Костенко - депутат Київради від фракції "Солідарність" і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, а також Володимир Слончак - заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Про цей інцидент повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

В коментарях до посту відзначили, що Слончак представив Костенко поліції, як свою дружину.

У Києві поліція зупинила машину з заступником Кличко (фото: Київ Оперативний)

Поліція зазвичай в таких випадках перевіряє документи у водія (за кермом була Людмила Костенко) і відпускає, але Солончак вирішив показати "копам", хто головний. Він почав погрожувати фразами "Ви знаєте, хто ми?", "Від вас і сліду не буде". На цьому інцидент не закінчився, Слончак вийшов з машини і почав кидатися на патрульних з кулаками, Костенко проходити тест на алкоголь відмовилася. Автомобіль відправили на штрафмайданчик.

У Києві затримали авто з заступником Кличка (відео: Київ Оперативний)

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент на своїй Facebook-сторінці. З цього приводу відбудеться брифінг в 12:00 27 квітня.

"Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я прийняв, як тільки дізнався про інцидент, який стався з його участю в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально", - написав Кличко.

Як ми раніше писали, Кличко розповів, коли Київ повернеться до звичайного життя.