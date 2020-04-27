В Киеве разгорелся скандал с замом Кличко: бросался на "копов" с кулаками

В Киеве разгорелся скандал с заместителем мэра Виталия Кличко Владимиром Слончаком. Вечером 26 апреля патрульные остановили автомобиль, в котором находился чиновник. На улице Льва Толстого "копы" притормозили Mercedes, в которой были отключены фары.

В авто находилась Людмила Костенко - депутат Киеврады от фракции "Солидарность" и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, а также Владимир Слончак - заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Об этом инциденте сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

В комментариях к посту отметили, что Слончак представил Костенко полиции, как свою супругу.

В Киеве полиция остановила машину с замом Кличко (фото: Киев Оперативный)

Полиция обычно в таких случаях проверяет документы у водителя (за рулем была Людмила Костенко) и отпускает, но Слончак решил показать "копам", кто главный. Он начал угрожать фразами "Вы знаете кто мы?", "От вас и следа не будет". На этом инцидент не закончился, Солончак вышел из машины и начал бросаться на патрульных с кулаками, Костенко проходить тест на алкоголь отказалась. Автомобиль отправили на штрафплощадку.

В Киеве задержали авто с замом Кличко (видео: Киев Оперативный)

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент на своей Facebook-странице. По этому поводу состоится брифинг в 12:00 27 апреля.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончак я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал Кличко.

Как мы ранее писали, Кличко рассказал, когда Киев вернется к обычной жизни.