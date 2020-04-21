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Бізнес повинен працювати: Кличко розповів, коли Київ повернеться до звичайного життя

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 15:44
Бізнес повинен працювати: Кличко розповів, коли Київ повернеться до звичайного життя
Карантин у Києві (колаж: РБК-Україна)

Карантин у Києві буде послаблюватися поетапно

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня. Мер міста Віталій Кличко заявив, що поступове ослаблення карантину станеться після того, як Київ подолає пік COVID-19. Очікується, що це станеться через тиждень-два.

Кличко також розповів про те, що він поговорив з мерами різних європейський міст і головами деяких держав. Це допомогло йому проаналізувати їх роботу в умовах пандемії.

"План поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися, що потрібно "оживляти" економіку", - заявив мер Києва під час брифінгу.

Брифінг мера Києва Віталія Кличка (відео: YouTube)

Кличко також зазначив, що за добу в Києві коронавірусною інфекцією заразилися 42 людини.

Всього в столиці на 21 квітня офіційно виявлено 892 випадків захворювання, у Київській області – 356. В Україні загальна кількість інфікованих налічує 6 125 осіб. Найбільше заражених у Чернівецькій області – 988.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що перше, що буде зроблено при ослабленні карантину – це дозволять гуляти в парках і скверах. Люди також зможуть відвідати музеї та бібліотеки, але за умови дотримання заходів індивідуального захисту.

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