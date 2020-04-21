Кличко розповів, хто виконує обов'язки Поворозника

Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Київська влада розраховує на об’єктивне розслідування цієї справи

Перший заступника голови КМДА Микола Поворозник поклав виконання своїх обов’язків заступника на Валентина Мандрієвського. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Київська влада розраховує на об’єктивне розслідування цієї справи.

"У розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зокрема. Щоб розслідування було неупередженим, він написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків на час розслідування. Поклав виконання обов’язків заступника на Валентина Мандрієвського". - розповів він.

Раніше повідомлялось, що Микола Поворозник відсторонений від виконання своїх обов'язків на час слідства.

Зазначимо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов. Також в будівлі КМДА проводились обшуки.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.