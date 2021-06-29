У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)
Дніпро засипало градом розміром з перепелине яйце. У місті вирувала гроза, яка супроводжувалась гуркітом грому і блискавки.
Відео публікували у Telegram-каналі "Х Днепр ".
Так, град у місті тривав близько 15 хвилин. Про постраждалих внаслідок раптової негоди поки невідомо.
Фото: у Дніпрі випав величезний град (t.me/hyevuy_dnepr)
У коментарях користувачі пишуть, що через сильний град була погана видимість, і водії ставали на узбіччя, аби перечекати негоду.
- Готуйтеся до кліматичного апокаліпсиса
- Жах! Справді такий випав
- Досить великий град випав. Шкода, що фото не можна закріпити
- Град вже три рази закінчується і потім знову розпочинається. Я ніяк в магазин не можу дійти
- Гарний дощ пройшов на 12 кварталі.Знесло майже все
- Люди прям посеред дороги ставили на тротуарах машини. За то не спекотно.
Раніше ми повідомляли, що погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни.
Також погода в найближчий тиждень очікується несприятлива в більшості областей. У більшості регіонів спала спека. Однак, синоптики прогнозують сильні дощі, грози, шквали та град до кінця цього тижня.