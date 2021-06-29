ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 29 червня 2021 18:54
У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео) Колаж РБК-Україна: у Дніпрі випав величезний град
Автор: Тетяна Самарук

Дніпро засипало градом розміром з перепелине яйце. У місті вирувала гроза, яка супроводжувалась гуркітом грому і блискавки.

Відео публікували у Telegram-каналі "Х Днепр ".

Так, град у місті тривав близько 15 хвилин. Про постраждалих внаслідок раптової негоди поки невідомо.

У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)Фото: у Дніпрі випав величезний град (t.me/hyevuy_dnepr)

У коментарях користувачі пишуть, що через сильний град була погана видимість, і водії ставали на узбіччя, аби перечекати негоду.

  • Готуйтеся до кліматичного апокаліпсиса
  • Жах! Справді такий випав
  • Досить великий град випав. Шкода, що фото не можна закріпити
  • Град вже три рази закінчується і потім знову розпочинається. Я ніяк в магазин не можу дійти
  • Гарний дощ пройшов на 12 кварталі.Знесло майже все
  • Люди прям посеред дороги ставили на тротуарах машини. За то не спекотно.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни.

Також погода в найближчий тиждень очікується несприятлива в більшості областей. У більшості регіонів спала спека. Однак, синоптики прогнозують сильні дощі, грози, шквали та град до кінця цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав Негода Град
LITE
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди