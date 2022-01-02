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У Києві продавці залишили гору нерозпроданих дорогущих ялинок просто на вулиці (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві продавці ялинок після Нового року залишили гору нерозпроданого товару, високі ціни на який тримали до упору, просто на землі та поїхали. Прибирати хвойні красуні з такого "звалища" будуть тепер комунальники.

Фото кинутих ялинок опубліковано в Telegram-каналі "Типовий Київ".

Ялинки були залишені на місці стихійної торгівлі на вулиці Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці недалеко від станції метро "Дарниця".

Як видно на знімках, на землі за огорожею лежать досить великі, пухнасті зелені ялинки.

Вартість таких хвойних красунь продавці, очевидно, ніяк не бажали спускати, щоб розпродати весь товар до початку свята, і "гнули захмарні ціни" до останнього. І ось чим це закінчилося.

Продавці ялинок залишили після себе непроданий товар на вулиці Малишка в Києві (фото: t.me/typical_kiev)

Зазначається, що на деревах не було чіпів і штрих-кодів, які є обов'язковими для реалізації на офіційних точках продажів і ярмарках. Це говорить про те, що ялинки могли продавати нелегально, і зрубані вони незаконно.

"Вирішили, що вже нічого не продадуть та навіть не постаралися прибрати за собою. Варвари і мародери, тут більше нічого не скажеш", - йдеться в публікації.

Нерозпродані ялинки продавці на Дарниці в Києві просто кинули і поїхали (фото: t.me/typical_kiev)

До речі, подібна картина спостерігалася і в Одесі, де продавці викинули на вулиці сотні непроданих ялинок.

Нагадаємо, що в Києві з 4 січня запрацюють пункти утилізації ялинок, де дерева подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Вже з'явилася карта та перелік адрес таких пунктів утилізації ялинок у столиці.

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