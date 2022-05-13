У метро Києва приберуть понад 700 вагонів, виготовлених в РФ: що зміниться

У Київському метрополітені готуються прибрати понад 700 вагонів, які були виготовлені в РФ. Таке стало можливо після отримання членства в Міжнародній асоціації громадського транспорту. Вона об'єднує майже 2000 учасників зі 100 країн світу.

Які зміни відбудуться в київській підземці, читайте нижче в матеріалі Styler .

"На сьогоднішній день метрополітен готовий до імпортозаміщення російських вагонів, проведення модернізацій, реалізації грантових проектів, ініціатив і новацій", - заявив керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Що зміниться

В асоціації обіцяють допомогти в питаннях модернізації та заміни російських вагонів, якими і зараз користується метрополітен.

Всього на лініях підземки зараз експлуатується 821 вагон. З них аж 726 в різні роки були виготовлені на заводах, що знаходяться в РФ. У метрополітені заявляють, що цей процес відбуватиметься незворотно.

Транспорт буде конструктивно новим

За словами Наталії Макогон, ще до початку війни реалізовувався ряд проектів з модернізації метро.

"На даний момент у нас є завершений проект, в рамках якого були модернізовані 135 вагонів метрополітену за рахунок Кіотського протоколу на Крюківському вагонобудівному заводі і фактично є конструктивно новими одиницями транспорту. Також перед початком війни місто підготувало проект спільно з ЄБРР на закупівлю 50 нових вагонів. Велася підготовка проекту з Європейським інвестиційним банком із закупівлі рухомого складу", - говорить заступник начальника КП "Київський метрополітен", пише "Сьогодні".

Поки що точну дату повної заміни вагонів сказати не можуть, так як в Україні йде війна. Тим не менш, в метрополітені часу втрачати не збираються і думають на перспективу.

Таблички країни-агресора приберуть

У вагонах таблички із зазначенням "Зроблено в Росії" приберуть в інше місце. Зараз пасажири намагаються їх або відірвати, або маркують нецензурними словами.

Зовсім прибрати їх, згідно з правилами технічної експлуатації, не можуть. Але збираються перемістити в інше місце на вагоні.