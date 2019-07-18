ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві загорілася маршрутка

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 10:21
У Києві загорілася маршрутка
Фото: скріншот відео

Поліція виявилася біля місця події і відгородила автобус

Сьогодні в Києві біля метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію відео на сторінці видання "Київ Оперативний" у Facebook.

Згідно з повідомленням, маршрутне таксі зайнялося близько 8:40. Оскільки поліція виявилося поруч, правоохоронці огородили місце і почали гасити пожежу. Про постраждалих не повідомляється.

 

І знову маршрутки... сьогодні на Лісовій у 08:40 загорівся черговий маршрутний автобус. На щастя, поліція була поруч - огородили місце і почали гасити.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 17 липня 2019 р.

Нагадаємо, 15 липня під Києвом, біля села Гурівщина, зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого загинули троє людей і 20 осіб постраждали.

Нагадаємо, в14 липня в аварію потрапив кортеж президента України Володимира Зеленського. В результаті ДТП Запорізької області ніхто не постраждав. Місцеві ЗМІ писали, що аварія сталася через недотримання правил дорожнього руху внаслідок обгону колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня біля Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждали шестеро дітей.

У Польщі в результаті ДТП загинув українець У Києві замінували станцію метро
Новини України маршруткаДТПКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся