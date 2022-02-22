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Готовність до відсічі зросла: що робитимуть українці у разі нападу Росії

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 13:21
Готовність до відсічі зросла: що робитимуть українці у разі нападу Росії Фото: близько половини українців чинитимуть опір окупантам (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку лютого 2022 року майже половина (48%) громадян України готові або воювати, або надавати допомогу армії у разі нападу Росії. Ще 18% намагатимуться вижити, 3% - виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

Порівняно з груднем 2021 року, на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії РФ. Загалом таких 14% серед опитаних. Ще 8% готові боронити Україну у лавах Збройних сил. А 25% надаватимуть посильну невійськову допомогу.

Готовність до відсічі зросла: що робитимуть українці у разі нападу Росії

Йти воювати найактивніше готова молодь: серед респондентів до 30 років 31% повідомили, що готові вступити до ЗСУ чи добровольчих сил. Серед громадян старших 54 років, порівняно з іншими віковими категоріями, частіше поширена позиція, що у разі нового вторгнення РФ вони будуть намагатися просто вижити. Однак серед молоді більше охочих виїхати з країни - 6%

Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології протягом 1-12 лютого 2022 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведено методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом опитаний 2001 респондент. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", на початку лютого 39% населення України вважали, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є або дуже імовірною, або неминучою. Ще 33% опитаних схилялися до того, що загроза зі сторони Росії хоч і не велика, однак можлива.

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