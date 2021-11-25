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Його ворсійство: у Львові чоловік зробив незвичайний килимовий тюнінг своїм "Жигулям"

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Львів, Четвер 25 листопада 2021 09:42
Його ворсійство: у Львові чоловік зробив незвичайний килимовий тюнінг своїм "Жигулям" У Львові блогер вирішив підняти настрій за допомогою килимів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові 30-річний блогер влаштував справжній перфоманс для жителів міста. Він прикрасив свій старенький "Жигуль" килимами, щоб підняти настрій людей і змусити їх посміхнутися.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Львів'янина звуть Тарас Івашчишин. Машину він купив за 400 доларів. А ось тюнінг автомобілю зробив самостійно за допомогою килимів.

Сам блогер навіть не знає, скільки покриттів пішло на прикрасу старенького авто. Каже, що брав у всієї родини потроху.

"Я хотів, щоб люди бачили мою машину і фоткали. Хотів, щоб вийшло просто вау", - розповів Тарас.

Реакція львів'ян не змусила себе чекати. Перехожі й водії спеціально зупиняються, щоб зробити фото дивної машини. Сам Тарас вітає людей і махає їм у відповідь.

Відзначимо, що люди просто в захваті. Інші автомобілісти поступаються дорогою "жигульонку", а ось поліцейські зупиняють.

Як ми раніше писали, українець винайшов унікальний снігохід, який обходить замети в 1,5 метра.

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