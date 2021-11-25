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У Харкові загорілася вантажівка комунальників: люди вистрибували з машини на ходу (відео)

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Харків, Четвер 25 листопада 2021 22:02
У Харкові загорілася вантажівка комунальників: люди вистрибували з машини на ходу (відео) Фото: в авто КП "Харківводоканал" сталося загоряння під час руху (facebook.com/vodokanal.kharkov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові загорілася вантажівка комунальників прямо під час руху, і з транспорту вистрибували люди, а одяг одного з них був у вогні. Інцидент потрапив на відео реєстратора в авто водія, який їхав за працівниками КП "Харківводоканал".

Кадри 25 листопада опубліковані на Facebook-сторінці "ХС. Харків".

Подія трапилася в районі вулиці Біблика сьогодні вранці.

Загоряння сталося у вантажівці всередині, коли там знаходилися комунальники. Полум'я охопило одяг одного з чоловіків.

У Харкові загорілася вантажівка комунальників: люди вистрибували з машини на ходу (відео)У Харкові загорілася вантажівка комунальників: люди вистрибували з машини на ходу (відео)

У Харкові горіла машина комунальників, і з вантажівки вистрибували люди (фото: скріншот)

Як видно на ролику, з транспорту, що їхало, вистрибнули двоє працівників. У одного з них горіли штани.

Також видно, що всередині машини теж була пожежа. Коли вантажівка зупинилася, пасажири з кабіни погасили полум'я.

"Попередньо в машині розлили бензин і пішло загоряння від грубки на дровах", - йдеться в публікації.

У Харкові загорілася вантажівка комунальників: люди вистрибували з машини на ходу (відео)

Комунальник скинув палаючу спецівку, після чого загасили і полум'я в авто (фото: скріншот)

За словами директор Центру екстреної допомоги Віктора Забашти, щодо даного інциденту до медиків ніхто не звертався, передає "Суспільне".

Директор КП "Харківводоканал" Віталій Панов, своєю чергою, повідомив, що в результаті події ніхто не отримав травм.

Також він додав, що на підприємстві мають намір в ході службового розслідування з'ясувати деталі події та що стало причиною загоряння.

Відео: у Харкові сталася пожежа в авто комунальників

Раніше повідомлялося, що у Києві прямо під час руху загорівся автомобіль, і полум'я кинулися гасити небайдужі очевидці.

Нагадаємо також, влітку під Черніговом на ходу спалахнуло авто, і люди ледве встигли вискочити з палаючої машини.

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