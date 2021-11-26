В Киеве полностью сгорел элитный автомобиль стоимостью более полумиллиона гривен (видео)
В Киеве в Голосеевском районе во время движения загорелся Ford Mustang. Вследствие этого элитный автомобиль полностью сгорел.
Так, инцидент произошел в пятницу, 26 ноября на улице Малевича, сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель автомобиля не пострадал. Спасатели уже ликвидировали возгорание, но машина уже не подлежит восстановлению.
"ЧП в Киеве на улице Малевича. Во время движения загорелся автомобиль Ford Mustang, водитель не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС – автомобиль полностью уничтожен", – говорится в сообщении.
На видео видно, что автомобиль горел очень быстро.
Отметим, что вероятно, сгорел Ford Mustang 2015 года выпуска. Стоимость такого подержанного авто составляет почти 20 тысяч долларов, а это примерно 540 тысяч гривен. А вот новые такие машины стоят 24-28 тысяч долларов (650-760 тысяч гривен).
Стоимость автомобиля Ford Mustang 2015 года выпуска
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