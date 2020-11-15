У Києві поліція увірвалася в елітний ресторан через порушення карантину: деталі і відео штурму

Поліцейська машина (фото: РБК-Україна)

З'явилося відео штурму київського ресторану

Столична поліція взяла штурмом ресторан "Гавана" після того, як активісти поскаржилися на порушення карантину вихідного дня. Ресторан на березі Дніпра продовжував приймати відвідувачів у суботу, 14 листопада.

Коли до закладу приїхали журналісти, то між ними і адміністрацією ресторану відбулася словесна перепалка, в ході якої працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу закрили і не випускали. Про це повідомляє поліція Києва.

Протягом години поліція вимагала відкрити двері ресторану і випустити журналістів, але адміністрація закладу ігнорувала це. Тому було прийнято рішення провести штурм і звільнити журналістів.

Поліція вивела всіх відвідувачів ресторану і склала на директора закладу адміністративний протокол за ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відео штурму ресторану "Гавана" (відео: YouTube)

Крім того, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Були затримані двоє працівників закладу - 1982 та 1989 року народження.

Нагадаємо, столичний бізнесмен і ресторатор Дмитро Федотенков заявив, що всі події були спровоковані членами організації "Стоп корупція".

За його словами, під час штурму правоохоронці діяли досить жорстоко і перевищували службові повноваження.

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