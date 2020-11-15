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В Киеве полиция ворвалась в элитный ресторан из-за нарушения карантина: детали и видео штурма

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 17:17
В Киеве полиция ворвалась в элитный ресторан из-за нарушения карантина: детали и видео штурма
Полицейская машина (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Появилось видео штурма киевского ресторана

Столичная полиция взяла штурмом ресторан "Гавана" после того, как активисты пожаловались на нарушении карантина выходного дня. Ресторан на берегу Днепра продолжал принимать посетителей в субботу, 14 ноября.

Когда в заведение приехали журналисты, то между ними и администрацией ресторана произошла словесная перепалка, в ходе которой работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли и не выпускали. Об этом сообщает полиция Киева.

В течение часа полиция требовала открыть дверь ресторана и выпустить журналистов, но администрация заведения игнорировала это. Поэтому было принято решение провести штурм и освободить журналистов.

Полиция вывела всех посетителей ресторана и составила на директора заведения административный протокол по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Видео штурма ресторана "Гавана" (видео: YouTube)

Кроме того, начато уголовное производство по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Были задержаны двое работников заведения - 1982 и 1989 года рождения.

Напомним, столичный бизнесмен и ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что все события были спровоцированы членами организации "Стоп коррупция".

По его словам, во время штурма правоохранители действовали довольно жестоко и превышали служебные полномочия.

Мы также писали о том, известные храмы Киева проигнорировали карантин выходного дня.

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