Не ресторанами єдиними: у мережі показали, як відомі храми Києва проігнорували карантин 

У церквах Києва зібрали масову службу (ілюстративне фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Карантин у Києві порушили дві найвідоміші церкви

В Україні другий день поспіль діє карантин вихідного дня. По всій країні чимало непродовольчих крамниць, ринків та кафе порушили обмеження і обслуговували клієнтів ще в перший день. Богослужіння у церквах не заборонене, але у храмах віряни мають дотримуватися маскового режиму і дистанції. Але навіть ці обмеження кілька церков у Києві порушили під час служб в неділю, 15 листопада.

Як повідомляють журналісти "Сьогодні", інциденти сталися у Володимирському кафедральному соборі і Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Згідно з правилами, у приміщенні церкви може бути до 20 осіб, але під час служби у Володимирському соборі одночасно було близько 60 вірян, а у Михайлівському соборі зібралося 50 людей.

Крім того, за інформацією журналістів, частина священників і сам патріарх Філарет правили службу без масок, хоч на вході є табличка про обов'язкову наявність засобів індивідуального захисту.

У Володимирському кафедральному соборі порушили карантин (фото: t.me/Segodnya_life/15205)

Аналогічну ситуацію із масками і дистанцією зафіксували в Михайлівському соборі. Митрополит Епіфаній теж правив богослужіння без маски. Вони були відсутні й у вірян. А ті, хто все ж одягнув їх, зрештою приспустив на підборіддя.

Служба 15 листопада у Михайлівському соборі (фото: t.me/Segodnya_life/15205)

Нагадаємо, що з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Відповідно до нових обмежень, у суботи і неділі заклади громадського харчування мають працювати виключно на виніс, також можуть працювати аптеки, ветаптеки, СТО, автозаправки, пошти і банки.

Як ми повідомляли раніше, у Софійському соборі на період нового карантину, у суботу та неділю, скасували усі богослужіння.