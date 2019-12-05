У Києві намагалися викрасти помічницю нардепа

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники планували викрадення з листопада місяця

Співробітники Національної поліції у Києві запобігли викрадення помічниці одного з народних депутатів України, за яку планували вимагати викуп у розмірі 500 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що 4 грудня правоохоронці затримали при спробі викрадення двох виконавців, а також організатора. Зловмисники планували викрадення з листопада місяця.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілого, її графік і навіть підготовлено для подальшого утримання після викрадення. Затриманими виявилися жителі різних областей від 31 до 47 років", - повідомили в поліції.

На даний момент вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Згідно санкції статті, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки - помічника народного депутата України Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки - помічника народного депутата України Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу у розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення. Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. #поліція #новини #безпека Оксана Блищик Maryana Reva Головне Слідче Управління Національної Поліції України Департамент карного розшуку Національної поліції України Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України РБК-Україна УНН. Українські Національні Новини Interfax-Ukraine BBC News Ukrainian Факти ICTV Радіо Свобода Громадське ТБ Телеканал "Прямий" Українська правда Опубліковано Національна поліція України Четвер, 5 грудня 2019 р.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 грудня в Києві обстріляли автомобіль депутата місцевої обласної ради В'ячеслава Соболєва. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. В результаті події загинула трирічна дитина.

Пізніше поліції вдалося затримати двох підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. Шевченківський районний суд міста Києва заарештував підозрюваних без права на заставу.