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У Львові підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет та втік з відділку

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 05:24
У Львові підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет та втік з відділку
Ілюстративне фото (facebook.com/lvivpolice)

Для затримання втікача була введена поліцейська операція

Підозрюваний у крадіжці 48-річний львів’янин втік з приміщення Личаківського відділу поліції, заволодівши табельною зброєю одного із поліцейських. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-центр Національної поліції у Львівській області.

Також втікач захопив електронний ключ від вхідних дверей приміщення відділу. Для розшуку та затримання зловмисника на території Львова та області була введена поліцейська операція.

"Оперативники встановили місце перебування втікача та затримали його. Зброю та електронний ключ у зловмисника вилучено", - зазначили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ), викрадення вогнепальної зброї (ч.1 ст.262 ККУ) та викрадення документів і штампів (ч.3 ст.357 ККУ).

"Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - від трьох до семи років позбавлення волі", - резюмували в поліції.

Нагадаємо, 1 грудня у Львові двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку. Постріли зроблені з незавершеного будівництва, розташованого навпроти, на сусідній вулиці Княгині Ольги. "Стрілками" виявилися двоє хлопців віком 14 і 15 років. У молодшого хлопця поліція також вилучила газовий балончик "Терен 4".

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