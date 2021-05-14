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Названа реальна вартість проїзду в транспорті Києва: "страшна цифра"

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 11:37
Названа реальна вартість проїзду в транспорті Києва: "страшна цифра" Фото: Кличко назвав реальну вартість проїзду в метро (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро. На це відреагував мер столиці Віталій Кличко і назвав реальну вартість проїзду в підземці.

Про це глава міста повідомив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, це 15 гривень. Також мер столиці зазначив, що в Києві зараз дуже серйозні проблеми, що стосуються громадського транспорту.

"У Києві серйозні виклики щодо транспорту, бо він у нас дотаційний. Щоб він виходив у нуль, ми з бюджету Києва платимо ще понад 2 млрд грн щорічно. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру-собівартість проїзду в транспорті 15 грн", – сказав він.

Відзначимо, що в заяві градоначальника не було жодної згадки про подорожчання проїзду в метро Києва. Поки що Кличко з цього приводу утримується від коментарів.

Нагадаємо, що українці обурилися тим, що київський метрополітен звернувся з проханням до київської влади з проханням підтримати комунальне підприємство. Метрополітен пропонує або підвищити проїзд у транспорті, або збільшити фінансування з боку столиці.

Нагадаємо, що в КМДА розповіли, чи піднімуть ціни на проїзд у Києві.

Як ми раніше повідомляли, експерт Дмитро Беспалов розповів, на скільки, на його думку, у київському метро можуть підвищити вартість проїзду.

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