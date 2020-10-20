У Києві пенсіонерка жорстко покарала злодія: "трошки" побитий (фото)

У Києві пенсіонерка покарала злодія і здивувала мережу (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерка змогла постояти за себе, проте злодій сумку все-таки вкрав

У Києві близько 2:00 у вівторок, 20 жовтня, біля лікарні швидкої медичної допомоги за адресою вулиця Братиславська, 3 чоловік вирішив пограбувати пенсіонерку. Жінка пручалася і завдала чоловікові кілька ударів. Злодієві все ж таки вдалося втекти з рюкзаком жінки, проте його потім знайшли. Всі подробиці розповідають в Telegram-каналі dtp.kiev.ua

Як повідомляється, 66-річна жінка сама подзвонила в поліцію і розповіла, що у неї чоловік силоміць відібрав рюкзак. В особливих прикметах вона також вказала, що чоловік може бути "трохи" побитим.

"З особливих прикмет: нападник може бути трохи побитим - жінка скільки було сили чинила опір негідникові! Всі включаємося до дій і незабаром, на стометрівці (між вул. Ш. Алейхема і вул. Миропольська), 0312 і 0404 ЕПП ловлять чоловіка, який йде з рюкзаком ... і "трохи" побитий!", - йдеться у підписі до фото чоловіка, обличчя якого було все в крові.

У Києві пенсіонерка покарала злодія (фото: Київ без цензури)

У коментарях до публікації жінку хвалять за те, що все ж намагалася чинити опір і зробила все, щоб покарати злочинця. Деякі ж були в подиві від того, куди пенсіонерка з рюкзаком відправлялася о 2 годині ночі.

"Знайшли один одного о 2 годині ночі ті, кому не спиться", - написав один з користувачів під постом.

Нагадаємо, що раніше у Києві водій виніс пенсіонерку з маршрутки. Пенсіонерка прославила горе-водія в соцмережах.

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