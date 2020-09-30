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У Києві водій виніс пенсіонерку з маршрутки: не повезу!

Київ, Середа 30 вересня 2020 15:08
У Києві водій виніс пенсіонерку з маршрутки: не повезу!
У Києві водій не захотів везти жінку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві водій маршрутки відмовився везти жінку

У Києві водій маршрутки відмовився везти жінку і виніс її з транспортного засобу. Інцидент стався 30 вересня біля трамвайної станції Героїв Севастополя, приблизно об 11:20. Про це розповіли в Telegram-каналі "Київ без цензури".

У маршрутку №401 маршрутку зайшла жінка, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням. Коли водій сказав що такого документу не повезе, жінка почала щось говорити про постанови Кабінету міністрів і відмовлялася покидати автобус.

Водій ще кілька разів попросив залишити транспорт, але жінка вперто відмовлялася це робити. Тоді чоловік взяв її, і виніс на руках на вулицю і сказав, що не збирається везти.

Після чого горожанка обізвала водія "козлом" і почала фотографувати.

У Києві водій відмовився везти пенсіонерку

Як ми раніше повідомляли, в Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці. Йому завдали кілька ударів по голові.

Раніше в Сумах пасажир понівечила кондуктора через маску. У жінки на руках і обличчі численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.

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