Шахраї викрали в українки шалені гроші: як працює схема та способи захисту

В Україні шахраї й далі продовжують обкрадати людей. Зокрема, цього разу на гачок потрапила 65-річна мешканка Старокостянтинова Хмельницької області.

Так, на мобільний телефон до жінки зателефонував "працівник служби безпеки" одного з банків та заявив, що картку "заблоковано". Зловмисник розповів, що йому потрібні персональні дані картки, аби допомогти жінці. Тому жертва дала персональні далі, а шахрай зняв з рахунку 43,9 тис. грн.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Так, у поліції наголошують, що повідомляти особисті дані карток нікому не можна та не варто виконувати жодних прохань так званих працівників банку.

Для того, щоб не стати наступною жертвою шахраїв необхідно пам’ятати та дотримуватись простих правил: