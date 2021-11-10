ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Шахраї викрали в українки шалені гроші: як працює схема та способи захисту

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 19:08
Шахраї викрали в українки шалені гроші: як працює схема та способи захисту Шахраї обікрали українку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні шахраї й далі продовжують обкрадати людей. Зокрема, цього разу на гачок потрапила 65-річна мешканка Старокостянтинова Хмельницької області.

Про інцидент повідомила пресслужба Хмельницького РУП.

Так, на мобільний телефон до жінки зателефонував "працівник служби безпеки" одного з банків та заявив, що картку "заблоковано". Зловмисник розповів, що йому потрібні персональні дані картки, аби допомогти жінці. Тому жертва дала персональні далі, а шахрай зняв з рахунку 43,9 тис. грн.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Так, у поліції наголошують, що повідомляти особисті дані карток нікому не можна та не варто виконувати жодних прохань так званих працівників банку.

Для того, щоб не стати наступною жертвою шахраїв необхідно пам’ятати та дотримуватись простих правил:

  • Ніколи не повідомляйте ПІН-код третім особам (знайомим, працівникам банку, касирам та особам, які намагаються допомогти при використанні платіжної карти);
  • Нікому не повідомляйте CVV2-код, розташований у полі підпису на звороті вашої картки (три цифри після закінчення її номеру);
  • Установіть SMS-банкінг з отриманням повідомлень про всі операції по картці;
  • За жодних обставин не передавайте платіжну картку іншим особам. Не розголошуйте та не повідомляйте персональні дані або інформацію про платіжну картку на вимогу будь-яких сторонніх осіб;
  • Здійснюйте операції з використанням платіжних карток за допомогою банкоматів, установлених у безпечних місцях;
  • Для оплати в Інтернеті за допомогою картки краще використовувати домашній персональний комп’ютер зі встановленим антивірусним забезпеченням.

Раніше ми повідомляли, що шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші.

Також ми писали, що шахраї почали наживатися на хворих з COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенничество
LITE
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені