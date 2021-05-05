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У Києві озвучили терміни будівництва метро на Троєщину

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 20:12
У Києві озвучили терміни будівництва метро на Троєщину Колаж РБК-Україна: у Києві назвали терміни будівництва метро на Троєщину
Автор: Роман Мирончук

Для будівництва лінії метро до Троєщини необхідно від 3 до 5 років. При цьому, щоб почати роботи, спочатку необхідно добудувати Подільсько-Воскресенський міст.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Спочатку на мосту запустять автомобільного руху. Тільки після цього можна буде почати прокладати лінію метро.

Запуск автомобілів на Подільсько-Воскресенському мосту планується до кінця 2021 року, але пандемія коронавірусу вносить свої корективи. Тому відкриття може затягнутися.

"Проєкт непростий, коштуватиме багато грошей. Місто саме не зможе потягнути весь обсяг фінансування, тому ми зараз проводимо переговори, щоб також залучити іноземні компанії для будівництва гілки метро", - заявив Кличко.

Наразі доопрацьовується проєктна документація.

Зазначимо, що за останні вісім років у Києві не відкрили жодної нової станції метро. Останній раз відкривали станцію "Теремки" восени 2013 року.

Зараз метро будують до житлового масиву Виноградар. Там планують відкрити дві станції - "Мостицька"і" Проспект Правди".

Нагадаємо, в мережі з'явилися схеми Київського метрополітену часів СРСР.

Раніше в метро Києва назвали найбільш завантажені станції.

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