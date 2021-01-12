У метро Києва назвали найбільш завантажені станції

У метро Києва зробили заяву про пасажирів (фото: РБК-Україна)

Послугами метро у Києві у 2020 році скористалося майже удвічі менше людей, ніж у 2019-му.

Про це розповіла заступник начальника метрополітену Наталія Макогон на своїй сторінці у Facebook.

За словами Макогон, мова йде про зменшення кількості пасажирів на 56%. Так, у 2019 році послугами столичної підземки скористалися 495 млн 300 тис. пасажирів, а у році, коли Київ "потерпав" від карантину і локдауну через коронавірус, - усього 279 млн 500 тис. містян.

При цьому Наталія назвала й список станцій з найбільшим пасажиропотоком на різних лініях.

Очолює топ "Академмістечко" (червона лінія) з 12,5 млн пасажирів (21,3 млн у 2019-му). Найменше ж пасажирів було традиційно на "Дніпрі" - 555 тис. Хоча у 2019 році, до пандемії COVID-19, їхня кількість сягала більше одного мільйона. Загалом ця лінія з 18 станцій перевезла майже 114 млн людей.

На другому місті "Мінська" (синя лінія) з 9,3 млн пасажирів (понад 17 млн у 2019-му). Найменший пасажиропотік був на "Поштовій площі".

А замикає трійку лідерів станція "Лук'янівська" (зелена лінія), якою скористалися 7,8 млн пасажирів (14 млн у 2019-му). Найменше на цій лінії користуються "Червоним хутором".

"Носіть маску, тримайтесь за поручень та мчимо далі!" - написала Макогон, доповнивши свій пост фантастичної краси фотографією Сергія Рістенка.

Вечірній Київ на знімку Сергія Рістенка (фото: facebook.com/sergey.ristenko)

Пізніше Макогон також нагадала, що ГІОЦ розробив механізм проходу школярів у метро.

"Всі учні Києва з дійсними учнівськими мають безкоштовний проїзд", - додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві можуть змінити роботу метро під час локдауну.